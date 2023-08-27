Голкипер «Манчестер Юнайтед» Хендерсон перейдет в «Кристал Пэлас»
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон станет игроком «Кристал Пэлас», утверждает Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы согласовали трансфер 26-летнего англичанина за 20 миллионов фунтов стерлингов, включая бонусы. Сегодня Хендерсон пройдет медобследование перед завершением перехода.
Хендерсон является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он провел за клуб 29 матчей, пропустил 25 мячей и 13 раз отыграл на ноль. В текущем сезоне голкипер ни разу не выходил на поле.
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