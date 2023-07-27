«Кальяри» арендовал Шомуродова у «Ромы»
Как и сообщал «СЭ», нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов на правах аренды перешел в «Кальяри».
В соглашении между клубами предусмотрена опция выкупа.
28-летний нападающий выступает за «Рому» с 2021 года. Во второй части прошедшего сезона он играл на правах аренды за «Специю». Шомуродов провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Контракт узбекского форварда с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
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