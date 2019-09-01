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Источник: «Зенит» сделал новое предложение по Гренье

17:28
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«Зенит» сделал предложение о покупке полузащитника «Ренна» Клемана Гренье. Однако французский клуб отказался продавать 28-летнего хавбека, так как серьезно рассчитывает на него в этом сезоне, утверждает Twitter Yahoo Sport France.

«Зенит» все еще не утратил интерес к игроку и может предпринять еще одну попытку договориться о трансфере.

В прошлом сезоне 28-летний хавбек провел 48 матчей, забил 4 гола и отдал 8 передач. Также на его счету 5 матчей в составе сборной Франции. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 7,5 миллиона евро.

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