Источник: «Зенит» сделал новое предложение по Гренье

«Зенит» сделал предложение о покупке полузащитника «Ренна» Клемана Гренье. Однако французский клуб отказался продавать 28-летнего хавбека, так как серьезно рассчитывает на него в этом сезоне, утверждает Twitter Yahoo Sport France.

«Зенит» все еще не утратил интерес к игроку и может предпринять еще одну попытку договориться о трансфере.

Nouvelle offensive du Z?nith pour Clement Grenier ! 2e offre refus?e par O Letang qui ne veut pas le vendre. Le Z?nith ne lache pas et pourrait soumettre une nouvelle offre demain. — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) September 1, 2019

В прошлом сезоне 28-летний хавбек провел 48 матчей, забил 4 гола и отдал 8 передач. Также на его счету 5 матчей в составе сборной Франции. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 7,5 миллиона евро.

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