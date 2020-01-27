Источник: ЦСКА интересуется хавбеком «Лорьяна»

Полузащитник «Лорьяна» Джимми Кабо может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает Foot Mercato. По информации СМИ, 25-летним французом интересуется ЦСКА.

Источник утверждает, что армейцы связались окружением Кабо для изучения возможного трансфера. Контракт футболиста с «Лорьяном» истекает в июне и хавбек не планирует его продлевать. На полузащитника также претендуют «Метц» и «Анже».

В текущем сезоне Кабо провел 23 матча за «Лорьян», забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 1 миллион евро.

«Лорьян» выступает во второй по силе лиге Франции. Команда лидирует в турнирной таблице лиги 2 с 45 очками после 21 игры.