Энцо Фернандес опроверг слухи о возможном уходе из «Челси»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес опроверг слухи о том, что он может уйти из клуба.

Ранее появилась информация о том, что 23-летний аргентинец разочарован результатами лондонской команды и рассматривает возможность перехода в «Барселону».

«Я счастлив в «Челси», мы хотим попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Не знаю, откуда пошли все эти слухи. Я полностью отрицаю эту информацию, это фейк», — приводит ESPN слова Фернандеса.

Энцо Фернандес выступает за «Челси» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу в 30 матчах за лондонцев во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.