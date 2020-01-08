«Интер» предложил Янгу контракт на полтора года

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает Sky Sports, «Интер» уже сделал предложение 34-летнему англичанину. Миланцы готовы подписать с ним контракт на полтора года. Сам футболист якобы не против перехода в серию А.

Отметим, что Янг ближайшим летом может покинуть «МЮ» бесплатно, поскольку срок действия его контракта истекает. При этом «Интер» может форсировать трансфер и подписать Янга уже в январе за деньги.

В нынешнем сезоне Янг провел 12 матчей во всех турнирах в составе «МЮ».