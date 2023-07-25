«Интер» предложил 15 миллионов евро за голкипера «Астон Виллы» Мартинеса

«Интер» сделал «Астон Вилле» предложение по голкиперу Эмилиано Мартинесу, сообщает TyC Sports Argentina.

По информации источника, миланцы предлагают за 30-летнего аргентинца 15 миллионов евро. Ранее «Интер» в летнее трансферное окно продал голкипера Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».

Мартинес выступает за «Астон Виллу» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за бирмингемцев 37 матчей, пропустил 39 мячей и 13 раз отыграл на ноль.