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«Интер» хочет приобрести Жиру и Дармиана в январе

13:29
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«Интер» определился со списком потенциальных приобретений в январе.

По данным La Gazzetta dello Sport, в него входят форвард «Челси» Оливье Жиру и два игрока «Пармы» — защитник Маттео Дармиан и полузащитник Деян Кулушевски, который играет на правах аренды у «Аталанты».

33-летний Оливье Жиру в текущем сезоне провел шесть матчей за «Челси» и забил один мяч.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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