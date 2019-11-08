«Интер» хочет приобрести Жиру и Дармиана в январе

«Интер» определился со списком потенциальных приобретений в январе.

По данным La Gazzetta dello Sport, в него входят форвард «Челси» Оливье Жиру и два игрока «Пармы» — защитник Маттео Дармиан и полузащитник Деян Кулушевски, который играет на правах аренды у «Аталанты».

33-летний Оливье Жиру в текущем сезоне провел шесть матчей за «Челси» и забил один мяч.

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