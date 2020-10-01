Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Химки» объявили о досрочном прекращении аренды Ломовицкого

11:45
Александр Ломовицкий. Фото ФК «Химки»
Александр Ломовицкий. Фото ФК «Химки»
Теги:

Полузащитник Александр Ломовицкий покидает «Химки» и возвращается в «Спартак», сообщает пресс-служба подмосковной команды.

22-летний россиянин выступал за «Химки» на правах аренды в текущем сезоне с 12 августа. В 8 играх Ломовицкий забил два гола. Хавбек принадлежит «Спартаку».

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/oktyabr/aleksandr-lomovitskiy-vozvrashchaetsya-v-spartak/

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Опрос

проголосовало: 80178
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир