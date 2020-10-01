«Химки» объявили о досрочном прекращении аренды Ломовицкого

Полузащитник Александр Ломовицкий покидает «Химки» и возвращается в «Спартак», сообщает пресс-служба подмосковной команды.

22-летний россиянин выступал за «Химки» на правах аренды в текущем сезоне с 12 августа. В 8 играх Ломовицкий забил два гола. Хавбек принадлежит «Спартаку».