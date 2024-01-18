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Хендерсон расторг контракт с «Аль-Иттифаком» и перешел в «Аякс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джордан Хендерсон.
Фото ФК «Аякс»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон перешел в «Аякс», сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

33-летний англичанин по обоюдному согласию расторг контракт с «Аль-Иттифаком» из Саудовской Аравии. Соглашение хавбека с «Аяксом» рассчитано до лета 2026 года. Он будет выступать за команду под 6-м номером.

Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак» в июле прошлого года. Он провел за саудовский клуб 19 матчей, отметившись пятью голевыми передачами.

Ранее полузащитник играл за «Ливерпуль», «Сандерленд» и «Ковентри».

Джордан Хендерсон
Футбол
ФК Аль-Иттифак
ФК Аякс
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