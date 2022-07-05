Хавбек «Лейпцига» Адамс пройдет медобследование перед трансфером в «Лидс»

Полузащитник «Лейпцига» Тайлер Адамс в ближайшее время перейдет в «Лидс», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на этой неделе 23-летний американец пройдет медобследование в английском клубе, после чего заключит контракт. «Лидс» заплатит за игрока 23 млн евро несколькими траншами.

В сезоне-2021/22 Адамс провел 36 матчей за «Лейпциг», в которых сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 млн евро.