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Сегодня, 02:30

Хавбек «Лейпцига» Адамс пройдет медобследование перед трансфером в «Лидс»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Лейпцига» Тайлер Адамс в ближайшее время перейдет в «Лидс», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на этой неделе 23-летний американец пройдет медобследование в английском клубе, после чего заключит контракт. «Лидс» заплатит за игрока 23 млн евро несколькими траншами.

В сезоне-2021/22 Адамс провел 36 матчей за «Лейпциг», в которых сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 млн евро.

ФК Лейпциг
ФК Лидс
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