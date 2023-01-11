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Сегодня, 20:35

Экс-хавбек «ПСЖ» Пасторе стал игроком «Катара»

Виталий Косик
Корреспондент
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Хавьер Пасторе.
Фото ФК «Катар»

Бывший полузащитник «ПСЖ» и «Ромы» Хавьер Пасторе заключил контракт с клубом «Катар», сообщает пресс-служба команды.

9 января аргентинский хавбек объявил об уходе из «Эльче». Он перешел в катарский клуб на правах свободного агента.

Ранее Пасторе играл за «ПСЖ» с 2011 по 2018 год. С французской командой он пять раз становился чемпионом страны.

С 2018 по 2021 год аргентинец выступал за «Рому», в сентябре 2021 года перешел в «Эльче».

В текущем сезоне он провел за испанский клуб один матч и не отметился результативными действиями.

Хавьер Пасторе
Футбол
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