Два китайских клуба заинтересованы в Наингголане

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан может покинуть клуб. Ранее генеральный директор Беппе Маротта заявил, что миланцы не рассчитывает на бельгийца в грядущем сезоне. Он готов рассмотреть вариант с переездом в Китай, в трансфере заинтересованы "Шанхай Шеньхуа" и "Далянь Ифан", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

31-летний футболист в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Интер" и забил семь мячей при трех голевых передачах. Его контракт рассчитан до июня 2022 года.

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