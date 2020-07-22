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Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин покинул «Монако»

11:35
Антон Митрюшкин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Антон Митрюшкин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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24-летний вратарь Антон Митрюшкин не подпишет контракт с «Монако». Ему придется искать новый вариант продолжения карьеры.

Экс-голкипер «Спартака» и «Сьона» в течение двух недель тренировался с монегасками, сыграл в товарищеском матче с «Серкль Брюгге». На вторую контрольную игру со «Стандардом», дебютную для нового тренера Нико Ковача, его не взяли. Есть вероятность, что Митрюшкин продолжит карьеру в России.

24-летний Антон Митрюшкин в сезоне-2019/20 провел 16 матчей за «Сьон», пропустил 24 мяча и пять раз отыграл «на ноль». (Александр Бобров)

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