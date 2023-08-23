«Брентфорд» предложил за вингера «Фиорентины» Гонсалеса более 40 миллионов евро

Полузащитник «Фиорентины» Николас Гонсалес может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «Брентфорд» предложил за 25-летнего аргентинца более 40 миллионов евро. Кроме того, клуб готов предложить большую зарплату и самому футболисту.

Гонсалес выступает за «Фиорентину» с лета 2021 года. Он провел за «фиалок» 82 матча, забил 23 гола и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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