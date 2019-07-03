"Бенфика" купила у "Реала" Рауля де Томаса за 20 миллионов

Нападающий Рауль де Томас продолжит карьеру в "Бенфике", информирует официальный сайт "Реала". Как сообщает Marca, 24-летний испанец заключил пятилетний контракт с лиссабонцами. "Реал" получил за него 20 миллионов евро.

Рауль де Томас - воспитанник "Реала", но за первую команду так и не сыграл. Последние четые сезона он выступал на правах аренды в "Кордове", "Вальядолиде" и "Райо Вальекано".

В сезоне-2018/19 на счету форварда 33 матча и 14 голов в чемпионате Испании в составе "Райо Вальекано". Его контракт с "Реалом" был рассчитан до 2023 года.

Сегодня стало известно, что "Бенфика" продала лидера атак Жоау Феликса в "Атлетико" за 125 миллионов евро.