Агент Буффона заявил, что вратарь готов перейти в "Порту"

Бывший вратарь "ПСЖ" и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон готов рассмотреть вариант с переходом в "Порту". Об этом сообщил агент игрока Сильвио Мартина.

- Идея о выступлении за "Порту" интересует Джиджи, - цитирует O Jogo. - Впрочем, на столе у нас нет на столе серьезного предложения, и мы ни с кем не встречались. Он открыт к переходу. В конце концов, мы говорим о клубе с великой историей, который играет в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что вратарь "Порту" Икер Касильяс может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. 41-летний Джанлуиджи Буффон в прошлом сезоне провел 25 матчей за "ПСЖ", пропустил 25 мячей и девять раз отыграл "на ноль".