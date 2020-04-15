Форвард «Эльче» Жонатас, выступавший за «Рубин», рассказал о том, как выздоровел после заражением коронавирусом.

— Я выздоровел и теперь снова чувствую себя на все 100 процентов, но я до сих пор не знаю, как и где я его подхватил, — приводит слова Жонатаса TMW Radio. — Все началось с общего чувства недомогания, а также лихорадкой и кашлем. У меня так сильно болела голова, что сначала я подумал, что это просто мигрень. С учетом всех этих симптомов врач клуба предложил пройти тест на COVID-19, и он был положительным.

Тренироваться было невозможно, я чувствовал себя таким слабым. Однажды я чуть не потерял сознание в душе. Я никогда не чувствовал такой боли и потерял все силы. К счастью, за последние несколько дней я смог снова начать тренироваться, чувствую себя хорошо и не могу дождаться, чтобы вернуться на поле.

Я узнал, что коронавирус нельзя недооценивать. Здоровье и безопасность являются абсолютным приоритетом, поэтому давайте уважать правила и поддерживать надежду. Вместе мы выберемся из этой ситуации.