Жоау Феликс о разгромной победе «Барселоны» над «Хетафе»: «Мы будем бороться за титул до конца»

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс прокомментировал победу над «Хетафе» (4:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании и заявил, что каталонцы намерены бороться за титул.

«Мы оказываем давление на тех, кто находится выше нас в таблице. Это не то же самое, что играть без давления, когда мы не побеждаем. «Барселона» будет бороться за титул до самого конца. Все могут потерять очки в любой момент. Нужно продолжать верить», — приводит Marca слова Феликса.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 57 очками в 26 матчах. Лидером является «Реал», у которого 62 очка в 25 игр.