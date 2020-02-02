Жена Месси занялась боксом. Девушка Роналду оценила

Жена форварда «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо занимается боксом. Фото с тренировки она опубликовала в своем Instagram.

На снимке видно, как супруга футболиста готовится к тренировке. Рядом с ней боксерская груша.

Фото на данный момент набрало более миллиона лайков. Поставила лайк и Джорджина Родригес — девушка форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Она сама занимается споротом и выкладывает в соцсети соответствующие фото.