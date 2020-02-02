Жена Месси занялась боксом. Девушка Роналду оценила
08:15
Жена форварда «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо занимается боксом. Фото с тренировки она опубликовала в своем Instagram.
На снимке видно, как супруга футболиста готовится к тренировке. Рядом с ней боксерская груша.
Фото на данный момент набрало более миллиона лайков. Поставила лайк и Джорджина Родригес — девушка форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Она сама занимается споротом и выкладывает в соцсети соответствующие фото.
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