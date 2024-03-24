Захарян вернется в расположение «Реал Сосьедад» в понедельник

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, когда футболист прибудет в расположение испанского клуба.

Ранее сборная России отменила товарищеский матч против Парагвая, который должен был пройти 25 марта, из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Арсен вылетает сегодня вечером. Завтра он должен прибыть в расположение команды», — сказал Голубин «СЭ».

Ближайший матч «Реал Сосьедад» проведет в гостях против «Алавеса» 31 марта.