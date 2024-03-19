Захарян — о своей трансферной стоимости: «Почему не подорожал? Хорошо, что не пошел вниз»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян высказался о том, что в последнее время его трансферная стоимость остается неизменной.

«СЭ» представил четвертый выпуск видеопроекта о Захаряне, где он раз в год отвечает на одни и те же вопросы. Согласно Transfermarkt, стоимость полузащитника не меняется с июня 2022 года и составляет 15 миллионов евро.

«Почему не подорожал? Не знаю. Хорошо, что не пошел вниз. А по курсу — получается, что подорожал. Так что нормально», — сказал Захарян «СЭ».

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. С того момента он провел за команду 31 матч, забил один гол и сделал одну голевую передачу.