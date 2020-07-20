Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Все знают, кто лучший». В «Барселоне» отреагировали на решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

16:28
Лионель Месси. Фото ФК "Барселона"
Лионель Месси. Фото ФК "Барселона"

«Барселона» отреагировала на решение France Football не вручать «Золотой мяч» по итогам 2020 года. Приз лучшему игроку отменен впервые с момента учреждения в 1956 году.

«Мы понимаем. К тому же все знают, кто на самом деле лучший», — говорится в Twitter «Барсы». К сообщению приложено фото капитана команды Лионеля Месси с его шестью «Золотыми мячами».

В 2020 году «Барса» не выиграла ни чемпионат, ни Кубок страны и продолжает борьбу только в Лиге чемпионов. Но Месси при этом стал лучшим бомбардиром (25) и распасовщиком (21) ла лиги.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир