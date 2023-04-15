«Вальядолид» на выезде обыграл «Вильярреал» в матче ла лиги

«Вальядолид» на выезде обыграл «Вильярреал» в матче 29-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Голами в составе победителей отметились Селим Амалла и Джавад Эль-Ямик. За проигравшую команду забил Этьенн Капуэ, также один мяч команды был не засчитан из-за офсайда.

«Вальядолид» поднялся на 14-е место в ла лиги, набрав 32 очка. «Вильярреал» находится на пятой строчке с 47 очками.