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«Вальядолид» на выезде обыграл «Вильярреал» в матче ла лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вильярреал» — «Вальядолид» — 1:2.
Фото Global Look Press

«Вальядолид» на выезде обыграл «Вильярреал» в матче 29-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Голами в составе победителей отметились Селим Амалла и Джавад Эль-Ямик. За проигравшую команду забил Этьенн Капуэ, также один мяч команды был не засчитан из-за офсайда.

«Вальядолид» поднялся на 14-е место в ла лиги, набрав 32 очка. «Вильярреал» находится на пятой строчке с 47 очками.

Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 апр, 15:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
1:2
Вальядолид

Футбол
ФК Вальядолид
ФК Вильярреал
0
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 И В Н П +/- О
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 Барселона 28 23 3 2 53-9 72
2
 Реал 28 18 5 5 59-24 59
3
 Атлетико 28 17 6 5 45-20 57
4
 Р. Сосьедад 28 15 6 7 37-26 51
5
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
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 Бетис 28 13 6 9 34-29 45
7
 Атлетик 28 11 7 10 38-29 40
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 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
9
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 Мальорка 28 9 7 12 25-30 34
13
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14
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