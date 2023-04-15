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Сегодня, 12:06

«Сельта» расторгла контракт с Диегу Алвесом. 37-летний вратарь перешел в команду в феврале

Сергей Разин
корреспондент
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Диего Алвес.
Фото ФК «Сельта»

Вратарь «Сельты» Диегу Алвес расторг контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 37-летним бразильцес расторгнуто по обоюдному согласию. На данный момент голкипер восстанавливается после травмы.

Алвес выступал за «Сельту» с февраля 2023 года и не провел ни одного матча. Ранее голкипер защищал цвета «Альмерии», «Валенсии» и «Фламенго».

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