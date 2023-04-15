«Сельта» расторгла контракт с Диегу Алвесом. 37-летний вратарь перешел в команду в феврале

Вратарь «Сельты» Диегу Алвес расторг контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 37-летним бразильцес расторгнуто по обоюдному согласию. На данный момент голкипер восстанавливается после травмы.

Алвес выступал за «Сельту» с февраля 2023 года и не провел ни одного матча. Ранее голкипер защищал цвета «Альмерии», «Валенсии» и «Фламенго».