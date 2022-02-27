Покер 19-летнего Пино принес «Вильярреалу» победу над «Эспаньолом»
«Вильярреал» разгромил «Эспаньол» в матче ла лиги
«Вильярреал» одержал победу над «Эспаньолом» (5:1) в матче 26-го тура ла лиги.
Встреча проходила на стадионе «Керамика» в Вильярреале.
В составе хозяев покер оформил Йереми Пино. Еще один мяч забил Булайе Диа. У гостей единственный гол на счету Кейди Баре.
Таким образом, «Вильярреал» набрал 42 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице ла лиги. «Эспаньол» с 29 баллами располагается на 14-й позиции.
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|И
|В
|Н
|П
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|О
|
1
|Реал
|26
|18
|6
|2
|52-20
|60
|
2
|Севилья
|25
|14
|9
|2
|37-17
|51
|
3
|Бетис
|25
|14
|4
|7
|47-30
|46
|
4
|Атлетико
|26
|13
|6
|7
|47-34
|45
|
5
|Вильярреал
|26
|11
|9
|6
|47-25
|42
|
6
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|24
|11
|9
|4
|42-28
|42
|
7
|Р. Сосьедад
|24
|10
|8
|6
|24-25
|38
|
8
|Атлетик
|25
|9
|10
|6
|29-21
|37
|
9
|Валенсия
|26
|8
|9
|9
|38-42
|33
|
10
|Сельта
|26
|8
|8
|10
|29-28
|32
|
11
|Осасуна
|25
|8
|8
|9
|25-30
|32
|
12
|Р. Вальекано
|25
|9
|4
|12
|28-30
|31
|
13
|Эспаньол
|26
|7
|8
|11
|31-40
|29
|
14
|Эльче
|26
|7
|8
|11
|28-37
|29
|
15
|Хетафе
|26
|6
|9
|11
|26-30
|27
|
16
|Мальорка
|25
|6
|8
|11
|23-39
|26
|
17
|Гранада
|25
|5
|9
|11
|27-40
|24
|
18
|Алавес
|26
|5
|6
|15
|21-44
|21
|
19
|Кадис
|25
|3
|11
|11
|21-39
|20
|
20
|Леванте
|26
|3
|9
|14
|28-51
|18
Результаты / календарь
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38 тур
|25.02
|23:00
|
Леванте – Эльче
|3 : 0
|26.02
|16:00
|
Мальорка – Валенсия
|0 : 1
|26.02
|18:15
|
Хетафе – Алавес
|2 : 2
|26.02
|20:30
|
Р. Вальекано – Реал
|0 : 1
|26.02
|23:00
|
Атлетико – Сельта
|2 : 0
|27.02
|16:00
|
Вильярреал – Эспаньол
|5 : 1
|27.02
|18:15
|
Севилья – Бетис
|- : -
|27.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|27.02
|23:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|28.02
|23:00
|
Гранада – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|19
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|20
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|19
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|24
|1
|4
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