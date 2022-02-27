Покер 19-летнего Пино принес «Вильярреалу» победу над «Эспаньолом»

«Вильярреал» одержал победу над «Эспаньолом» (5:1) в матче 26-го тура ла лиги.

Встреча проходила на стадионе «Керамика» в Вильярреале.

В составе хозяев покер оформил Йереми Пино. Еще один мяч забил Булайе Диа. У гостей единственный гол на счету Кейди Баре.

Таким образом, «Вильярреал» набрал 42 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице ла лиги. «Эспаньол» с 29 баллами располагается на 14-й позиции.