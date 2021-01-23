«Уэска» и «Вильрреал» сыграли вничью

«Уэска» сыграла вничью с «Вильярреалом» (0:0) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Хозяева набрали 13 очков и занимают последнее, 20-е место. У «Вильярреала» 34 очка и четвертая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

20-й тур

«Уэска» — «Вильярреал» — 0:0

«Уэска»: Фернандес, Пулидо, Сиовас, Сильва (Луизинью, 83), Маффео (Педро Лопес, 74), Галан, Думбья, Сеоане, Окадзаки (Микель Рико, 57), Онтиверос (Мир, 56), Эскриче (Серхио Гомес, 57).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Фунес Мори (Ниньо, 84), Педраса (Эступиньян, 76), Пау Торрес, Парехо, Капуэ (Коклен, 76), Тригерос (Пино, 62), Бакка (Пако Алькасер, 61), Мойсес Гомес.

Предупреждения: Онтиверос, 34. Эскриче, 55. Капуэ, 73. Луизинью, 89.

Судья: Альберола Рохас.

23 января. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».