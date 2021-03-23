Суарес сделал выбор между Холанном и Мбаппе

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес 22 марта в интервью Football Espana сделал выбор между нападающим «Боруссии» Д Эрлином Холанном и форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Холанн — невероятный футболист, сейчас он пребывает в сумасшедшей форме. Кто круче, он или Мбаппе? Я бы сделал выбор в пользу норвежца, мне кажется, в скором времени его игра будет символом эпохи», — признался Суарес.

В нынешнем сезоне бундеслиги 20-летний норвежец провел 21 матч и отличился 21 голом. Также в активе Холанна 5 результативных передач.