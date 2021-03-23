Почеттино мог возглавить «Барселону» вместо Сетьена

Бывший директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о том, что Маурисио Почеттино мог возглавить каталонский клуб в январе 2020 года.

«В моем списке были Маурисио Почеттино, Кике Сетиен, Макс Аллегри и Хави. Был назначен Кике, но моим первым вариантом был Почеттино. Я сказал совету директоров: «Я должен взять лучшего тренера, которого мы можем найти на рынке». Я здесь не из-за политики, потому что раньше он был в «Эспаньоле». Я хотел как можно лучше, а Почеттино — один из лучших. Он дошел до финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», у него хорошая философия игры и тренировок, игроки любят его, и я думаю, что сейчас он был бы лучшим тренером в этой ситуации», — приводит слова Абидаля The Telegraph.

Почеттино возглавлял «Эспаньол» с 2009 по 2012 года. В ноябре 2019-го аргентинец был уволен из «Тоттенхэма», а в январе 2021-го возглавил «ПСЖ».