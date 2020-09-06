Суарес не хочет уходить из «Барселоны» без компенсации. Его оскорбил разговор с Куманом

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в «Ювентусе». Однако возможный трансфер 33-летнего уругвайца затягивается из-за прений сторон, сообщает Sky Sport Italia.

Новый главный тренер «Барсы» Роналд Куман в коротком телефонном разговоре заявил футболисту, что не нуждается в его услугах и не видит в составе. Такое резкое общение оскорбило Суареса, у которого еще год действует контракт с «Барселоной», а также есть опция продлить соглашение еще на сезон (если нападающий сыграет 60% матчей в сезоне-2020/21). Теперь Суарес не хочет уходить без солидной компенсации.

Ранее сообщалось, что уругвайский футболист уже согласовал условия личного контракта с туринским клубом. Форвард будет зарабатывать около 10 миллионов евро за сезон, а соглашение будет заключено по схеме «2+1».