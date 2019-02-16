СМИ: Солари отказался от Иско

Полузащитник "Реала" Иско может покинуть клуб летом. Как утверждает AS, главный тренер "королевского клуба" Сантьяго Солари сообщил руководству "сливочных", что не хочет видеть в команде 26-летнего испанца.

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют "Манчестер Сити" и "Ювентус". Контракт Иско с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Иско провел 25 матчей за "Реал", забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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