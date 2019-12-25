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СМИ: Кавани будет зарабатывать в «Атлетико» 12 миллионов евро за сезон

21:07
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Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани согласовал трехлетний контракт с «Атлетико». Зарплата 32-летнего уругвайца составит 12 миллионов евро за сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт форварда с парижским клубом будет действовать до июня 2020 года. Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года, сыграв за это время в составе французской команды 290 матчей, в которых забил 196 голов и отдал 40 голевых передач.

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