СМИ: Кавани будет зарабатывать в «Атлетико» 12 миллионов евро за сезон

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани согласовал трехлетний контракт с «Атлетико». Зарплата 32-летнего уругвайца составит 12 миллионов евро за сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт форварда с парижским клубом будет действовать до июня 2020 года. Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года, сыграв за это время в составе французской команды 290 матчей, в которых забил 196 голов и отдал 40 голевых передач.