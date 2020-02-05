Следующие четыре финала Кубка Испании пройдут в Севилье

Финал Кубка Испании, который запланирован на 18 апреля, пройдет в Севилье, сообщается на официальном сайте Королевской федерации футбола Испании. На олимпийском стадионе впоследствии пройдут еще три финала. Арена рассчитана более чем на 57 тысяч зрителей.

Накануне в 1/4 финала Кубка Испании «Гранада» нанесла поражение «Валенсии» (2:1). «Мирандес» встретится с «Вильярреалом». Также мадридский «Реал» сыграет с «Сосьедадом», а «Атлетик» примет «Барселону».