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Сегодня, 02:25

Симеоне: «Корреа и Мемфис добавили скорости, которая так была нужна «Атлетико»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Диего Симеоне.
Фото Reuters

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Севильей» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Испании. Единственный гол забил Мемфис Депай.

«Севилья» хорошо держала мяч, и с течением времени они чувствовали себя лучше. За исключением пенальти в первом тайме мы не создавали нужных моментов, а соперник прогрессировал. Во втором тайме у нас была другая скорость, мы начали создавать опасности и рисковали, изменения в составе, особенно Корреа и Мемфис, добавили нам скорости, которая так была нужна, и мы достигли результата, которого хотел весь стадион.

Соперник по полуфиналу? Уровень игры «Атлетика» из Бильбао постоянно растет, это отличная команда, и они показывают это в каждом турнире. «Реал» — это «Реал», и в Лиге чемпионов, и в ла лиге. «Мальорка» борются и отдают все, что у них есть до конца в каждом матче. Нам всем будет тяжело. Два матча или один в полуфинале? Ответ прост. Если играем дома, мне нравится один матч, если играем в гостях, то лучше две игры», — цитирует Mundo Deportivo Симеоне.

Соперник «Атлетико» по полуфиналу определится после жеребьевки. Ранее в 1/2 финала вышли «Реал Сосьедад», «Мальорка» и «Атлетик».

Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
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«Атлетико» обыграл «Севилью» и вышел в полуфинал Кубка Испании

Флорес отказался от пресс-конференции после матча с «Атлетико» из-за гибели фанатов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
2
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
3
 Барселона 20 13 5 2 40-24 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
12
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
13
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 21 0 6 15 21-46 6
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26.01 23:00
Альмерия – Алавес
 - : -
27.01 16:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
27.01 18:15
Лас-Пальмас – Реал
 - : -
27.01 20:30
Барселона – Вильярреал
 - : -
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
 - : -
28.01 16:00
Сельта – Жирона
 - : -
28.01 18:15
Кадис – Атлетик
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Осасуна
 - : -
28.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
29.01 23:00
Хетафе – Гранада
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 13
П
Савио

Савио

Жирона

 7
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 6
Ян Коуту

Ян Коуту

Жирона

 6
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 13 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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