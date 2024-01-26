Симеоне: «Корреа и Мемфис добавили скорости, которая так была нужна «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Севильей» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Испании. Единственный гол забил Мемфис Депай.

«Севилья» хорошо держала мяч, и с течением времени они чувствовали себя лучше. За исключением пенальти в первом тайме мы не создавали нужных моментов, а соперник прогрессировал. Во втором тайме у нас была другая скорость, мы начали создавать опасности и рисковали, изменения в составе, особенно Корреа и Мемфис, добавили нам скорости, которая так была нужна, и мы достигли результата, которого хотел весь стадион.

Соперник по полуфиналу? Уровень игры «Атлетика» из Бильбао постоянно растет, это отличная команда, и они показывают это в каждом турнире. «Реал» — это «Реал», и в Лиге чемпионов, и в ла лиге. «Мальорка» борются и отдают все, что у них есть до конца в каждом матче. Нам всем будет тяжело. Два матча или один в полуфинале? Ответ прост. Если играем дома, мне нравится один матч, если играем в гостях, то лучше две игры», — цитирует Mundo Deportivo Симеоне.