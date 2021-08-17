Серхи Роберто согласился на снижение зарплаты в «Барселоне»
19:53
Защитник Серхи Роберто готов пойти на уступки «Барселоне» в вопросе нового контракта на фоне сложной финансовой ситуации в клубе, сообщает Sport.es. Действующее соглашение игрока заканчивается в июне 2022 года.
29-летний футболист согласился на снижение зарплаты в каталонской команде.
Переговоры о новом договоре уже запланированы — ожидается, что контракт будет подписан до конца месяца. Срок соглашения составит два года — до июня 2024 года.
Серхи Роберто дебютировал за «Барселону» в сезоне-2010/11.
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