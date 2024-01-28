Серхи Роберто попросил Хави пересмотреть решение об уходе из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто не хочет, чтобы Хави покидал пост главного тренера, сообщает Cadena Ser.

По данным источника, 31-летний футболист на сегодняшней утренней предтренировочной встрече попросил специалиста остаться в «Барселоне».

28 января Хави объявил, что покинет «Барселону» после завершения сезона-2023/24. Специалист возглавил команду в ноябре 2021 года. Под его руководством сине-гранатовые выиграли чемпионат и Суперкубок Испании.

На данный момент «Барса» с 44 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице ла лиги.