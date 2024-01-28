Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:55

Серхи Роберто попросил Хави пересмотреть решение об уходе из «Барселоны»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто не хочет, чтобы Хави покидал пост главного тренера, сообщает Cadena Ser.

По данным источника, 31-летний футболист на сегодняшней утренней предтренировочной встрече попросил специалиста остаться в «Барселоне».

28 января Хави объявил, что покинет «Барселону» после завершения сезона-2023/24. Специалист возглавил команду в ноябре 2021 года. Под его руководством сине-гранатовые выиграли чемпионат и Суперкубок Испании.

На данный момент «Барса» с 44 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице ла лиги.

Серхи Роберто
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
Читайте также
Медведев в финале Australian Open проиграл итальянцу Синнеру
Бывшему форварду клубов НХЛ грозит 50 лет тюрьмы за изнасилование
Памятник актеру Василию Лановому открыли на Новодевичьем кладбище
В Донецке ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на семью с детьми
Reuters сообщило о выходе сразу трех африканских стран из ЭКОВАС
ФНС предупредила о мошеннической рассылке от имени налоговой
Популярное видео
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Жирона» победила «Сельту» и вернула себе лидерство в ла лиге

«Атлетик» сыграл вничью с «Кадисом» в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 22 17 4 1 52-25 55
2
 Реал 21 17 3 1 45-14 54
3
 Барселона 21 13 5 3 43-29 44
4
 Атлетик 22 12 6 4 38-21 42
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
8
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
12
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 22 3 11 8 19-26 20
16
 Сельта 22 3 8 11 21-32 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 22 2 10 10 15-31 16
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.01 23:00
Альмерия – Алавес
 0 : 3
27.01 16:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 0 : 0
27.01 18:15
Лас-Пальмас – Реал
 1 : 2
27.01 20:30
Барселона – Вильярреал
 3 : 5
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
 0 : 1
28.01 16:00
Сельта – Жирона
 0 : 1
28.01 18:15
Кадис – Атлетик
 0 : 0
28.01 20:30
Севилья – Осасуна
 - : -
28.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
29.01 23:00
Хетафе – Гранада
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 13
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 6
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 14 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости