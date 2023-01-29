«Сельта» с минимальным счетом переиграла «Атлетик»

Читать «СЭ» в

«Сельта» одержала победу над «Атлетиком» в домашнем матче 19-го тура ла лиги — 1:0.

В составе команды из Виго отличился нападающий Яго Аспас.

«Атлетик» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 26 очков за 19 матчей.

«Сельта» располагается на 16-й строчке с 20 баллами за 19 игр.