Сауль — о волевой победе над «Кадисом»: «Нам не пришлось сильно что-то менять в перерыве»

Полузащитник «Атлетико» Сауль подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (3:2).

«Когда работаешь, нужно ждать своего момента. Рад, что удалось помочь команде, хоть я и не забил голы. Нам не пришлось сильно что-то менять в перерыве. Нам надо было набраться терпения, соперник много бегал за мячом, и нам приходилось ждать, что они устанут. К сожалению, у нас есть травмированные, например, Лемар и Рейнилдо, но важно иметь игроков, которые могут изменить ситуацию», — приводит слова Сауля Marca.

«Атлетико» с 16 очками идет на четвертом месте в ла лиге. «Кадис» с 9 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице.