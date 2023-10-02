Хави назвал самых сложных соперников «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, кто является самым сложным соперником для клуба.

«Самый сложный соперник? Против «Реала» всегда сложно. И с «Баварией» тоже», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 20 очков в 8 матчах. «Реал» находится на первой строчке (21 очко).

В Лиге чемпионов каталонский клуб находится в одной группе с «Шахтером», «Порту» и «Антверпеном».