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Сегодня, 06:17

Хави назвал самых сложных соперников «Барселоны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, кто является самым сложным соперником для клуба.

«Самый сложный соперник? Против «Реала» всегда сложно. И с «Баварией» тоже», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 20 очков в 8 матчах. «Реал» находится на первой строчке (21 очко).

В Лиге чемпионов каталонский клуб находится в одной группе с «Шахтером», «Порту» и «Антверпеном».

29&nbsp;сентября. &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Серхио Рамос забил в&nbsp;свои ворота. «Барселона» разругалась с «Севильей» из-за «дела Негрейры». Но автогол Серхио Рамоса вывел каталонцев на первое место
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 16-6 21
2
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
6
 Атлетик 8 4 2 2 13-9 14
7
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
8
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
9
 Осасуна 8 3 1 4 9-10 10
10
 Валенсия 8 3 1 4 9-10 10
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Кадис 8 2 3 3 8-11 9
13
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
14
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
15
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
16
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
17
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
18
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 8 0 3 5 11-21 3
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38 тур
29.09 22:00
Барселона – Севилья
 1 : 0
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 0 : 0
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 2 : 2
30.09 19:30
Жирона – Реал
 0 : 3
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 0
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 3 : 3
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
 0 : 2
1.10 22:00
Атлетико – Кадис
 3 : 2
1.10 22:00
Бетис – Валенсия
 3 : 0
2.10 22:00
Лас-Пальмас – Сельта
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 6
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Такэфуса Кубо

Такэфуса Кубо

Реал Сосьедад

 5
П
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ларджи Рамазани

Ларджи Рамазани

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 6 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 5 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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