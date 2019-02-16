"Реал Сосьедад" разгромил "Леганес" благодаря дублю Оярсабаля

"Реал Сосьедад" с разгромным счетом обыграл "Леганес" в матче 24-го тура чемпионата Испании (3:0). Дублем отметился нападающий Микель Оярсабаль.

"Реал Сосьедад" набрал 34 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Леганес" с 29 баллами располагается на 12-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

24-й тур

"Реал Сосьедад" - "Леганес" - 3:0 (0:0)

Голы: Оярсабаль, 50 (1:0). Оярсабаль, 59 (2:0). Виллиан Жозе, 75 (3:0).

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Льоренте, Эрнандез, Сола, Сурутуса, Мерино (Пардо, 68), Субельдия, Виллиан Жозе (Баутиста, 85), Янузай, Оярсабаль (Рамирес, 78).

"Леганес": Куэльяр, Хуанфран (Эль-Жар, 66), Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Ресио (Рубен Перес, 82), Весга, Оскар Родригес, Брэйтуэйт (Каррильо, 76), Эн-Несири.

Предупреждения: Льоренте, 21. Виллиан Жозе, 45. Сиовас, 45+1. Навас, 63. Бустинса, 89. Эрнандез, 90.

Судья: Мунуэра Монтеро.

16 февраля. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

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