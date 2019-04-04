"Реал Сосьедад" - "Бетис": видеотрансляция матча - в 22.30

Сегодня, 4 апреля, в матче 30-го тура чемпионата Испании сыграют "Реал Сосьедад" и "Бетис". Игра начнется в 22.30 по московскому времени.

"Реал Сосьедад" с 37 очками занимает 11-е место в таблице. В случае победы он догонит по очкам сегодняшнего соперника. "Бетис" занимает 9-ю строчку с 40 очками, в 4 очках от зоны Лиги Европы.

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