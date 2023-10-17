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Сегодня, 11:20

«Реал» следит за братом Беллингема Джобом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» отправил скаутов наблюдать за полузащитником «Сандерленда» Джобом Беллингемом, который является братом футболиста мадридцев Джуда Беллингема.

Как сообщает The Sun, 18-летний Джоб может в летнее трансферное окно присоединиться к старшему брату. Испанский клуб направил своих скаутов для наблюдения за игроком.

По данным источника, президент «бланкос» Флорентино Перес заинтересован в подписании полузащитника.

Джоб Беллингем перешел в «Сандерленд» из «Бирмингема» в июле 2023 года. Он сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: The Sun
Джуд Беллингем
ФК Реал
ФК Сандерленд
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
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 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
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12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
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 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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