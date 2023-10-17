«Реал» следит за братом Беллингема Джобом

«Реал» отправил скаутов наблюдать за полузащитником «Сандерленда» Джобом Беллингемом, который является братом футболиста мадридцев Джуда Беллингема.

Как сообщает The Sun, 18-летний Джоб может в летнее трансферное окно присоединиться к старшему брату. Испанский клуб направил своих скаутов для наблюдения за игроком.

По данным источника, президент «бланкос» Флорентино Перес заинтересован в подписании полузащитника.

Джоб Беллингем перешел в «Сандерленд» из «Бирмингема» в июле 2023 года. Он сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.