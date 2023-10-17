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Кержаков вспомнил, как обменялся майками с юным Месси: «Боялся, что кто-то другой заберет»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» вспомнил, как в бытность игроком «Севильи» обменялся майками с юным Лионелем Месси.

— Когда вы здорово сыграли за «Севилью» с «Барселоной», после игры обменялись футболками с юным Лео Месси.

— Не после игры, а уже в перерыве! Боялся, что кто-то другой заберет. Сейчас эта майка еще под 19-м номером — у родителей.

— Интересно, сохранилась ли у Месси футболка Кержакова?

— Думаю, что нет, ха-ха! Как-то публиковалась фотография из его комнаты с футболками. Я там свою не увидел.

— Вам было на сто процентов понятно, что это будущая суперзвезда?

— Для меня — да. На тот момент я не понимал, зачем он вообще отдает передачи. Мне казалось, что у него невозможно отобрать мяч.

Александр Кержаков и&nbsp;Лучано Спаллетти. «В «Зените» считал Спаллетти двуличным. Став тренером, полностью пересмотрел свои взгляды». Интервью Кержакова
Александр Кержаков
Лионель Месси
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 И В Н П +/- О
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 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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