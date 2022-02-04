«Реал» с 2014 года не может выйти в финал Кубка Испании

«Реал» в четвертьфинале Кубка Испании уступил «Атлетику» со счетом 0:1.

Мадридский клуб не может пробиться в финал Кубка страны с 2014 года — тогда «Реал» стал победителем турнира, обыграв «Барселону». Мадрдицы за всю историю 19 раз выигрывали Кубок Испании, больше только у «Барсы» (31) и «Атлетика» (23).

Помимо «Атлетика», в полуфинал Кубка Испании вышли «Райо Вальекано», «Валенсия» и «Бетис».