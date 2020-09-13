«Реал» проведет с Азаром психологическую работу

«Реал» будет помогать полузащитнику команды Эдену Азару справиться с трудностями, с которыми он столкнулся в прошлом сезоне, сообщает El Mundo Deportivo.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан разработал индивидуальный план для бельгийца. Также мадридский клуб нанял Азару персонального тренера. Кроме того с футболистом проведут психологическую работу, чтобы избавить его от страха получения новой травмы.

В прошлом сезоне бельгиец провел 16 матчей в ла лиге, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач. Он перенес три травмы за сезон, две из них были серьезными.