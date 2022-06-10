«Реал» не собирается покупать нападающих

«Реал» не будет подписывать ни одного форварда в летнее трансферное окно, утверждает COPE.

Если Лука Йович или Мариано Диас покинут команду летом, в мадридской команде будут рассчитывать на Борху Майораля, который вернется из аренды и будет участвовать в предсезонке вместе с другими нападающими: Каримом Бензема, Винисиусом, Родригу и Марко Асенсио.

Напомним, в прошедшем сезоне «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, а также выиграл чемпионат Испании.