Рюдигер считает, что его характер схож с менталитетом «Реалом»

Новичок «Реала» Антонио Рюдигер признался, что 14 побед в еврокубках оказывают на него дополнительное давление.

«Да, это давление, но это история «Реала». Они привыкли побеждать, их менталитет таков — побеждать. Но этот менталитет победителей соответствует моему характеру.

Я буду отдавать свое сердце в каждом матче и в любой ситуации. Могу это обещать. Я собираюсь выкладываться на 100 процентов каждый день», — цитирует Marca Рюдигера.

Немец перешел в «Реал» на правах свободного агента из «Челси», за который играл с июля 2017 года. В составе команды он выиграл Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.