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Сегодня, 06:57

Рюдигер считает, что его характер схож с менталитетом «Реалом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Реала» Антонио Рюдигер признался, что 14 побед в еврокубках оказывают на него дополнительное давление.

«Да, это давление, но это история «Реала». Они привыкли побеждать, их менталитет таков — побеждать. Но этот менталитет победителей соответствует моему характеру.

Я буду отдавать свое сердце в каждом матче и в любой ситуации. Могу это обещать. Я собираюсь выкладываться на 100 процентов каждый день», — цитирует Marca Рюдигера.

Немец перешел в «Реал» на правах свободного агента из «Челси», за который играл с июля 2017 года. В составе команды он выиграл Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Антонио Рюдигер
ФК Реал
ФК Челси
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 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

Реал

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Эспаньол

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
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Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Реал

 11
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Барселона

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