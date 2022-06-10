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Сегодня, 08:16

«Барселона» готова отпустить де Йонга в «Манчестер Юнайтед»

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» готова отпустить полузащитника Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca.

По информации Marca, руководство каталонского клуба считает предложение «Манчестер Юнайтед» по 25-летнему нидерландцу слишком выгодным, чтобы отказываться от него.

Отмечается, что английский клуб предлагает за полузащитника 60 миллионов евро и 20 миллионов бонусами.

При этом в руководстве «Барсы» убеждены, что ни по одному другому игроку команды предложений лучше не будет.

Сам Де Йонг не хотел бы покидать клуб, но его могут убедить «МЮ» и главный тренер Эрик тен Хаг, с которым он работал в «Аяксе».

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/06/09/62a1c951ca4741a63d8b456f.html
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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