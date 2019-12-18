«Реал» без происшествий добрался до «Камп Ноу»
20:13
Автобус «Реала» без осложнений доехал до стадиона «Камп Ноу» перед началом класико против «Барселоны» в рамках матча 10-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет в среду, 18 декабря, начало — в 22.00 (мск).
Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение перенести матч на 18 декабря из-за политической обстановки в регионе и беспорядков на улицах Барселоны.
«Реал» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиге. «Барселона» — 35 баллов и первая строчка.
??? We've arrived at Camp Nou!— Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) December 18, 2019
? #ElClasico#HalaMadrid pic.twitter.com/f69gT9Nfwj
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