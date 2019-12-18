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«Реал» без происшествий добрался до «Камп Ноу»

20:13
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Автобус «Реала» без осложнений доехал до стадиона «Камп Ноу» перед началом класико против «Барселоны» в рамках матча 10-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет в среду, 18 декабря, начало — в 22.00 (мск).

Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение перенести матч на 18 декабря из-за политической обстановки в регионе и беспорядков на улицах Барселоны.

«Реал» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиге. «Барселона» — 35 баллов и первая строчка.

«Барселона» — «Реал»: онлайн-трансляция, 10-й тур ла лиги

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