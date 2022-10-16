«Реал» — «Барселона»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча

В воскресенье, 16 сентября, состоится центральный матч 9-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» на своем поле примет «Барселону». Начало встречи — в 17.15 по московскому времени.

Прямой эфир матча «Реал» — «Барселона» — только в Okko!





В прошлом сезоне команды встречались три раза и две победы одержал мадридский клуб: в первом круге чемпионата и в полуфинале Суперкубка.

После 8 матчей чемпионата обе команды делят первое место, набрав по 22 очка. «Барселона» вышеозначенная по разнице мячей: каталонцы забили 20 и пропустили всего раз.

Стартовые составы на сегодняшний матч можно посмотреть по этой ссылке.

Следить за матчем «Реал» — «Барселона» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале ОККО Спорт.